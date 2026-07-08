Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

JEU D’ÉNIGMES MONTAGNES D’AQUI MERCREDI 29 JUILLET

1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez découvrir la face cachée de nos montagnes catalanes, en famille ou entre amis Dès 8 ans. Biodiversité, gestion de l’eau, paysages ou énergie … partez à la découverte de votre territoire de vacances et de ses secrets..

Gratuit En famille Dès 8 ans

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1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Come discover the hidden side of our Catalan mountains, with family or friends. Ages 8 and up. Biodiversity, water management, landscapes, or energy? Set out to explore your vacation destination and its secrets.

Free For families Ages 8 and up

L’événement JEU D’ÉNIGMES MONTAGNES D’AQUI MERCREDI 29 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU