Informations pratiques

Sainte-Croix-aux-Mines

Jeu d’enquête l’affaire du timbre volé

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une enquête ludique et immersive au cœur de Sainte-Croix-aux-Mines ! Entre énigmes et théâtre, plongez dans l’histoire de la ville et tentez de résoudre un mystérieux crime. Une expérience originale à vivre en équipe !

Ce jeu interactif invite le public à résoudre des énigmes en interrogeant des acteurs qui rendent le scénario vivant et insolite. Coup de tabac ! Une partie de la précieuse collection de timbres de Maurice Burrus a été dérobée. Qui est le coupable ? L’enquête ne fait que commencer. .

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

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English :

A fun, immersive investigation in the heart of Sainte-Croix-aux-Mines! Plunge into the town?s history and try to solve a mysterious crime. An original team experience!

L’événement Jeu d’enquête l’affaire du timbre volé Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Val d’Argent