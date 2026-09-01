Jeu d’enquête l’affaire du timbre volé Sainte-Croix-aux-Mines
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Croix-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Croix-aux-Mines
Jeu d’enquête l’affaire du timbre volé
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une enquête ludique et immersive au cœur de Sainte-Croix-aux-Mines ! Entre énigmes et théâtre, plongez dans l’histoire de la ville et tentez de résoudre un mystérieux crime. Une expérience originale à vivre en équipe !
Ce jeu interactif invite le public à résoudre des énigmes en interrogeant des acteurs qui rendent le scénario vivant et insolite. Coup de tabac ! Une partie de la précieuse collection de timbres de Maurice Burrus a été dérobée. Qui est le coupable ? L’enquête ne fait que commencer. .
11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com
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English :
A fun, immersive investigation in the heart of Sainte-Croix-aux-Mines! Plunge into the town?s history and try to solve a mysterious crime. An original team experience!
L’événement Jeu d’enquête l’affaire du timbre volé Sainte-Croix-aux-Mines a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Val d’Argent
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