Jeu d’enquête Le mystère du Pèlerin Place de l’église Bouchet

Bouchet

Jeu d’enquête Le mystère du Pèlerin

Place de l’église Abbaye Bouchet Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le mystère du pèlerin . Une occasion unique de découvrir l’abbaye Notre-Dame du Bosquet lors d’un jeu durant lequel les participants deviendront des enquêteurs mandatés par le seigneur local !

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Place de l’église Abbaye Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

The mystery of the pilgrim . A unique opportunity to discover Notre-Dame du Bosquet Abbey in a game in which participants become investigators commissioned by the local lord!

L’événement Jeu d’enquête Le mystère du Pèlerin Bouchet a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence