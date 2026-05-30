Jeu d’enquête « L’ombre du Pharaon », Musée d’art et médiathèque centrale, Toulon

Informations pratiques

Jeu d’enquête « L’ombre du Pharaon » Samedi 19 septembre, 18h00 Musée d’art et médiathèque centrale Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Bibliothèque du Musée d’Art

Samedi 19 septembre

18h : jeu d’enquête « L’ombre du pharaon », dès 14 ans

Réservation : http://mediatheques.toulon.fr ou 04.94.36.81.20

À la veille de la dernière journée de l’exposition sur l’Égypte antique, la pièce maîtresse de cette dernière a disparu. En l’absence de traces d’effraction, tous les suspects ayant eu accès à la momie sont ainsi rassemblés afin de faire la lumière sur cette affaire et qu’ainsi tout rentre dans l’ordre avant la clôture de l’exposition. Saurez-vous trouver le ou les coupables ?

Gare ferroviaire, gare routière et arrêt Liberté du réseau Mistral à 5 min à pied. Venez en bus avec le réseau Mistral : arrêts Péri-obs ou Vauban.

Musée d’art et médiathèque centrale 113 Boulevard Marechal Leclerc, 83000 Toulon, France Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483954420 https://museum.var.fr/ws/home/app/collection/expo [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.toulon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.94.36.81.20 »}] [{« link »: « http://mediatheques.toulon.fr »}] Collection allant du XVe au début du XXe siècle, et plus précisément spécialisée en Art provençal. Une grande partie de la collection est constituée par les paysagistes provençaux des années 1850, les Fauves de Provence et les symbolistes. Initié en 1978, un département d’art contemporain dont le fonds est riche de plus d’un millier d’œuvres, comprend des ensembles représentatifs de différents grands mouvements, à l’image de l’Art Conceptuel américain, du nouveau réalisme, du Minimalisme, de Support-surface, ou d’autres courants. Importante collection de photographies.

Bibliothèque du Musée d’Art

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