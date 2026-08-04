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Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes

lundi 12 octobre 2026 · L'Escale 3, rue Eugène Thomas · Nantes

Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
L'Escale 3, rue Eugène Thomas
Adresse
3, rue Eugène Thomas 44300 NANTES
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-12 15:30 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription Senior 

Menez l’enquête chez Monique et Denis ! Retracez le parcours de Monique avant sa chute et résolvez des énigmes pour repérer les risques présents dans son logement et ceux qui pourraient impacter sa santé. Une activité ludique pour mieux comprendre les causes des chutes et découvrir des conseils simples pour les prévenir 1er créneau : 14h à 15h2nd créneau : 15h30 à 16h30

L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes 44300
06 80 76 64 84


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