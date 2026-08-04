Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-12 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit, sur inscription Senior

Menez l’enquête chez Monique et Denis ! Retracez le parcours de Monique avant sa chute et résolvez des énigmes pour repérer les risques présents dans son logement et ceux qui pourraient impacter sa santé. Une activité ludique pour mieux comprendre les causes des chutes et découvrir des conseils simples pour les prévenir 1er créneau : 14h à 15h2nd créneau : 15h30 à 16h30

L’Escale 3, rue Eugène Thomas Nantes 44300

06 80 76 64 84



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