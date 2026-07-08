JEU DES NINS JEUDI 23 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via
jeudi 23 juillet 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
JEU DES NINS JEUDI 23 JUILLET
1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Partez à la conquête de la planète en famille ! Ce jeu de piste estival mêle devinettes, petits calculs, QCM et mots fléchés sur le thème de l’environnement. Une aventure ludique et éducative pour apprendre à protéger la nature tout en s’amusant ensemble.
Gratuit En famille Dès 6 ans 15 pers. max. Inscription à l’Office de Tourisme
Notre avis Une activité fun et intelligente pour apprend
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1 Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Set out to conquer the planet with your family! This summer scavenger hunt combines riddles, simple math problems, multiple-choice questions, and word searches, all centered around the environment. A fun and educational adventure to learn how to protect nature while having fun together.
Free For families Ages 6 and up Max. 15 people Register at the Tourist Office
Our take: A fun and smart activity to learn
L’événement JEU DES NINS JEUDI 23 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU
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