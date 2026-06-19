Jeu des sept famille Saint-Trimoël
Jeu des sept famille Saint-Trimoël jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Trimoël
Jeu des sept famille
La ferme pédagogique Saint-Trimoël Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Jeu de piste. Adapté dès 3ans .
La ferme pédagogique Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23
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English :
L’événement Jeu des sept famille Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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