Jeu en langue des signes, Bibliothèque municipale, Cires-lès-Mello

Informations pratiques

Jeu en langue des signes Samedi 3 octobre, 15h30 Bibliothèque municipale Oise

animation limitée à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

L’association le Clé des signes propose une animation découverte autour d’un jeu de cartes en LSF

Bibliothèque municipale 2 Rue Saint Martin 60660 Cires-lès-Mello Cires-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France 0344560819 https://cires-les-mello.bibenligne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@cires-les-mello.fr »}]

Biblis en folie 2026

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