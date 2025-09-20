Jeu : enquête en famille, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Jeu : enquête en famille 19 et 20 septembre Château de Canon Calvados

Durée 1h env, pour enfants de 7 à 12 ans, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partez à la recherche de l’objet dérobé et du voleur lors d’une enquête palpitante, avec kit d’enquête et livret … Une belle aventure dans le parc vous attend !

Le parcours suit le circuit de visite dans les jardins et dure 1h à 1h30.

Jeu inclus dans le billet d’entrée

Adapté pour les enfants de 7 à 12 ans

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.

Partez à la recherche de l’objet dérobé et du voleur lors d’une enquête palpitante, avec kit d’enquête et livret … Une belle aventure dans le parc vous attend !

©ChâteaudeCanon