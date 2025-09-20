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Jeu : enquête en famille, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

samedi 19 septembre 2026 · Château de Canon · Mézidon Vallée d'Auge

Jeu : enquête en famille, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Canon
Adresse
Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge, France
Ville
14270 Mézidon Vallée d'Auge
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h env, pour enfants de 7 à 12 ans, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans.

Jeu : enquête en famille 19 et 20 septembre Château de Canon Calvados

Durée 1h env, pour enfants de 7 à 12 ans, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partez à la recherche de l’objet dérobé et du voleur lors d’une enquête palpitante, avec kit d’enquête et livret … Une belle aventure dans le parc vous attend !
Le parcours suit le circuit de visite dans les jardins et dure 1h à 1h30.
Jeu inclus dans le billet d’entrée
Adapté pour les enfants de 7 à 12 ans

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.
Partez à la recherche de l’objet dérobé et du voleur lors d’une enquête palpitante, avec kit d’enquête et livret … Une belle aventure dans le parc vous attend !

©ChâteaudeCanon

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