UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers

mercredi 16 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-16

Plongez dans l’univers de Minecraft, seul ou entre amis, et explorez un monde enrichi de mods et datapacks dans une ambiance conviviale !
Qui ne connaît pas Minecraft ? Seul ou entre amis, venez explorer un univers riche en mods et datapacks, dans une ambiance conviviale et ludique. Un animateur sera présent pour vous accompagner, vous guider et répondre à vos questions tout au long de la partie.
Inscription conseillée.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the world of Minecraft, alone or with friends, and explore a world enriched with mods and data packs in a friendly atmosphere!

L’événement JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)