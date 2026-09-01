JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers
mercredi 16 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-16
Plongez dans l’univers de Minecraft, seul ou entre amis, et explorez un monde enrichi de mods et datapacks dans une ambiance conviviale !
Qui ne connaît pas Minecraft ? Seul ou entre amis, venez explorer un univers riche en mods et datapacks, dans une ambiance conviviale et ludique. Un animateur sera présent pour vous accompagner, vous guider et répondre à vos questions tout au long de la partie.
Inscription conseillée. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Dive into the world of Minecraft, alone or with friends, and explore a world enriched with mods and data packs in a friendly atmosphere!
L’événement JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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