Informations pratiques

Béziers

JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-16

Plongez dans l’univers de Minecraft, seul ou entre amis, et explorez un monde enrichi de mods et datapacks dans une ambiance conviviale !

Qui ne connaît pas Minecraft ? Seul ou entre amis, venez explorer un univers riche en mods et datapacks, dans une ambiance conviviale et ludique. Un animateur sera présent pour vous accompagner, vous guider et répondre à vos questions tout au long de la partie.

Inscription conseillée. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Dive into the world of Minecraft, alone or with friends, and explore a world enriched with mods and data packs in a friendly atmosphere!

L’événement JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34