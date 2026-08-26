JEU LE VINYLE EN JEU Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
JEU LE VINYLE EN JEU
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Pochettes cultes, morceaux mythiques relevez les défis, découvrez le nouveau fonds vinyle et testez vos connaissances musicales !
Saurez-vous reconnaître une pochette culte ou un morceau en quelques secondes ? Relevez les défis, découvrez le nouveau fonds vinyle de la médiathèque et replongez dans vos souvenirs musicaux.
Sur inscription. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Iconic album covers, legendary tracks: Take on the challenges, discover the new vinyl collection, and test your music knowledge!
L’événement JEU LE VINYLE EN JEU Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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