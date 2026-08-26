Informations pratiques

Béziers

JEU LE VINYLE EN JEU

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Pochettes cultes, morceaux mythiques relevez les défis, découvrez le nouveau fonds vinyle et testez vos connaissances musicales !

Saurez-vous reconnaître une pochette culte ou un morceau en quelques secondes ? Relevez les défis, découvrez le nouveau fonds vinyle de la médiathèque et replongez dans vos souvenirs musicaux.

Sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Iconic album covers, legendary tracks: Take on the challenges, discover the new vinyl collection, and test your music knowledge!

L’événement JEU LE VINYLE EN JEU Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34