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AGENDA · Béziers

JEU LE VINYLE EN JEU Béziers

samedi 10 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Place du 14 juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

JEU LE VINYLE EN JEU

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Pochettes cultes, morceaux mythiques relevez les défis, découvrez le nouveau fonds vinyle et testez vos connaissances musicales !
Saurez-vous reconnaître une pochette culte ou un morceau en quelques secondes ? Relevez les défis, découvrez le nouveau fonds vinyle de la médiathèque et replongez dans vos souvenirs musicaux.
Sur inscription.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Iconic album covers, legendary tracks: Take on the challenges, discover the new vinyl collection, and test your music knowledge!

L’événement JEU LE VINYLE EN JEU Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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