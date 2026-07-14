Jeu Mario Pitch Kart Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Médiathèque Joseph Rousse · La Plaine-sur-Mer
Informations pratiques
La Plaine-sur-Mer
Jeu Mario Pitch Kart
Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15
La Plaine-sur-Mer s’apprête à vibrer au rythme d’un événement musical unique en son genre Le Jeu de la Musique !
Préparez vos doigts, la course va commencer ! La médiathèque de La Plaine-sur-Mer accueille Mario Pitch Kart, une animation ludique et déjantée proposée par La Sauce Ludique. Inspiré de l’univers coloré de Mario Kart, ce jeu revisite la célèbre course en version pichenette ici, pas besoin de manette, il suffit d’un bon coup de doigt, d’un peu d’adresse… et d’un bel esprit de compétition !
Au programme
Les participants incarnent un personnage emblématique et s’affrontent sur deux pistes simultanées, entre l’île et le château. Deux tours de parcours sont à boucler pour tenter de remporter la victoire, tout en récupérant des cadeaux pour envoyer des carapaces, poser des bananes ou utiliser des champignons au bon moment. Le tout dans une ambiance rythmée par une bande-son 8 bits et les commentaires pleins d’humour de l’animateur. Une animation gratuite, fun et accessible aux adultes comme aux enfants à partir de 6 ans.
Infos pratiques
adultes et enfants à partir de 6 ans
durée 2h
entrée libre
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Préparez vos oreilles et vos zygomatiques !
La Plaine-sur-Mer s’apprête à vibrer au rythme d’un événement musical unique en son genre Le Jeu de la Musique !
Oubliez les simples blindtests, car ici, vos connaissances musicales ne suffiront pas. Préparez-vous à une série d’épreuves originales et décalées qui mettront à rude épreuve votre culture musicale, vos talents de chanteur (même approximatifs !), votre sens du rythme, et votre capacité à avoir des éclairs d
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Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr
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English :
La Plaine-sur-Mer is set to vibrate to the rhythm of a unique musical event: Le Jeu de la Musique!
L’événement Jeu Mario Pitch Kart La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic
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