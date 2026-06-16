Les mercredis aux Lakas avec le groupe de musiciens allemands Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
Les mercredis aux Lakas avec le groupe de musiciens allemands Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
La Plaine-sur-Mer
Les mercredis aux Lakas avec le groupe de musiciens allemands
Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Une soirée musicale aux couleurs de l’Allemagne
Les mercredis aux Lakas sont une série de concerts gratuits organisés par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Ils se déroulent tous les mercredis soirs de l’été, de juillet à août, dans le Jardin des Lakas, un parc situé dans le bourg de la commune.
De passage dans notre région, l’orchestre Allemand, vous donne rendez-vous au Jardin de Lakas le 15 juillet, à partir de 20h exceptionnellement.
À propos de l’orchestre Alemand
Désireux de partager sa passion de la musique et de faire découvrir une partie de son patrimoine culturel, ce groupe de musiciens venus d’outre-Rhin proposera un concert placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Tout au long de la soirée, les spectateurs pourront apprécier un répertoire varié mêlant airs traditionnels, musiques populaires et mélodies festives qui feront voyager le public au cœur de l’Allemagne.
Infos pratiques:
concert en plain air
sans réservation
bar et restauration rapide
en cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à la salle des fêtes de La Plaine-sur-Mer
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Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
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English :
An evening of music with a German flair
L’événement Les mercredis aux Lakas avec le groupe de musiciens allemands La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic
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