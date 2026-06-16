Les mercredis aux Lakas avec le groupe de musiciens allemands Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.

La Plaine-sur-Mer

Les mercredis aux Lakas avec le groupe de musiciens allemands

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Une soirée musicale aux couleurs de l’Allemagne

Les mercredis aux Lakas sont une série de concerts gratuits organisés par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Ils se déroulent tous les mercredis soirs de l’été, de juillet à août, dans le Jardin des Lakas, un parc situé dans le bourg de la commune.

De passage dans notre région, l’orchestre Allemand, vous donne rendez-vous au Jardin de Lakas le 15 juillet, à partir de 20h exceptionnellement.

À propos de l’orchestre Alemand

Désireux de partager sa passion de la musique et de faire découvrir une partie de son patrimoine culturel, ce groupe de musiciens venus d’outre-Rhin proposera un concert placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Tout au long de la soirée, les spectateurs pourront apprécier un répertoire varié mêlant airs traditionnels, musiques populaires et mélodies festives qui feront voyager le public au cœur de l’Allemagne.

Infos pratiques:

concert en plain air

sans réservation

bar et restauration rapide

en cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à la salle des fêtes de La Plaine-sur-Mer

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

An evening of music with a German flair

L’événement Les mercredis aux Lakas avec le groupe de musiciens allemands La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic