Lecture à la plage Plage du Cormier (près du poste de secours) La Plaine-sur-Mer

mardi 21 juillet 2026 · Plage du Cormier (près du poste de secours) · La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Lecture à la plage

Plage du Cormier (près du poste de secours) Boulevard de la Mer La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Voyagez dans le monde des contes et histoires à La Plaine-sur-Mer !



Attachez votre ceinture et préparez-vous à voyager à travers un monde de contes et d’histoires captivants, à la plage du Cormier de La Plaine-sur-Mer.

Une expérience immersive pour les petits

Plongez dans un univers féérique à travers différents contes et histoires racontés au bord de l’eau.

Cette animation captivante s’adresse aux enfants, offrant un moment de partage et d’évasion unique.

Que vous soyez amateurs d’histoires fantastiques, d’aventures palpitantes ou de récits poétiques, vous trouverez forcément un conte à votre goût parmi la sélection proposée. L’occasion de découvrir la richesse de la littérature jeunesse et de s’émerveiller devant des illustrations pleines de couleurs et de charme.

Infos pratiques

tout public à partir de 3 ans

gratuit

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Plage du Cormier (près du poste de secours) Boulevard de la Mer La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire clubdelecture.lp@gmail.com

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English :

Take a journey into the world of fairy tales and stories in La Plaine-sur-Mer!

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L’événement Lecture à la plage La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic