Les mercredis aux Lakas avec Pelican Dreams Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
Les mercredis aux Lakas avec Pelican Dreams Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer mercredi 29 juillet 2026.
La Plaine-sur-Mer
Les mercredis aux Lakas avec Pelican Dreams
Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
C’est au tour de Pelican Dream d’animer la soirée au Jardin des Lakas, à La Plaine-sur-Mer
Les mercredis aux Lakas sont une série de concerts gratuits organisés par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Ils se déroulent tous les mercredis soirs de l’été, de juillet à août, dans le Jardin des Lakas, un parc situé dans le bourg de la commune.
Les Mercredis aux Lakas accueillent Pelican Dreams, un groupe pop/folk/acoustique qui mêle avec élégance reprises et compositions originales. Porté par des musiciens multi-instrumentistes, le groupe propose une expérience musicale riche, sensible et chaleureuse.
Au programme
Avec des influences variées et des arrangements subtils, Pelican Dreams navigue entre piano, violon, accordéon, guitare, basse et batterie, soutenus par trois voix complémentaires. Cette diversité instrumentale donne naissance à un univers sonore coloré et plein d’émotions.
Sur scène, la complicité des artistes et leur énergie communicative créent une ambiance à la fois intime, chaleureuse et entraînante. Un moment musical vivant, entre douceur acoustique et intensité partagée
Infos pratiques:
concert en plain air
sans réservation
en cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à la salle des fêtes de La Plaine-sur-Mer
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Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
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English :
It’s Pelican Dream’s turn to headline the evening at the Jardin des Lakas in La Plaine-sur-Mer
L’événement Les mercredis aux Lakas avec Pelican Dreams La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic
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