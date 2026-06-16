Les mercredis aux Lakas avec Six Ways Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer

Les mercredis aux Lakas avec Six Ways

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Une soirée pop-rock sous les étoiles

Les mercredis aux Lakas sont une série de concerts gratuits organisés par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Ils se déroulent tous les mercredis soirs de l’été, de juillet à août, dans le Jardin des Lakas, un parc situé dans le bourg de la commune.

Ce mercredi, vous aurez l’honneur de participer au concert de Six Ways

À propos de Six Ways

Six Ways, un groupe de musique aussi délirant que rigoureux, où la bonne humeur se conjugue à la passion et à l’exigence musicale. Portés par une énergie communicative et une véritable proximité avec le public, les musiciens de Six Ways transforment chaque concert en une aventure unique, à vivre pleinement sur l’instant.

Un voyage musical à travers les plus grands titres de la pop et du rock français et international, inspiré par des artistes tels que Bruno Mars, Coldplay, U2, Muse, Nirvana, Imagine Dragons, Oasis, Imany, Vanessa Paradis, Axel Bauer, ZAZ, Tracy Chapman ou encore Texas.

Avec Six Ways pas de playback uniquement du live, de l’authenticité et du partage. Ambiance feutrée ou survoltée, émotions, énergie et convivialité seront au rendez-vous pour faire de cette soirée un moment intense et inoubliable.

Infos pratiques:

concert en plain air

sans réservation

en cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à la salle des fêtes de La Plaine-sur-Mer

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Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

A pop-rock evening under the stars

L’événement Les mercredis aux Lakas avec Six Ways La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic