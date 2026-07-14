Les jeudis des p’tits loups: Va ma Lise Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Les jeudis des p’tits loups: Va ma Lise

Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:45:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Les Jeudis des p’tits loups invitent les enfants au voyage avec Va ma Lise



L’événement Les Jeudis des P’tits Loups est une programmation traditionnelle de spectacles pour enfants qui ont lieu en juillet et en août à La Plaine-sur-Mer.

Ce jeudi c’est le tour de la Compagnie Balala avec le spectacle pour les enfants Va ma Lise . Lise chante du matin au soir, dans son immeuble, pour jouer, danser, patienter… et parfois tromper l’ennui. Mais dans sa tête, une envie grandit partir voir ailleurs, découvrir le monde et laisser sa voix s’envoler.

Au programme

Une traversée pleine d’émotions, entre mer, villes, chemins, plages et montagnes. Portée par le vent et ses chansons, Lise part à la rencontre de l’ailleurs, avec ses émerveillements, ses vertiges, ses souvenirs et son petit mal du pays. Un spectacle tendre et musical sur le voyage, l’imaginaire, les racines… et le bonheur de revenir chez soi.

Infos pratiques

gratuit, sans réservation

parking gratuit à proximité

tout public

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Espace Sports et Loisirs, salle des Fêtes Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

Les Jeudis des p?tits loups Invites Children on a Journey with Va ma Lise

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L’événement Les jeudis des p’tits loups: Va ma Lise La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic