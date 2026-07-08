Jeu Odin découverte et tournoi Bar à jeux Les Tuiles Soustons
vendredi 17 juillet 2026 · Bar à jeux Les Tuiles · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Jeu Odin découverte et tournoi
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 21:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Découverte puis tournoi du petit jeu simple mais très malin ODIN, récompensé de l’AS d’OR 2025 au festival des jeux de Cannes 2025!
Au programme explication des règles puis parties d’entraînement pour finir par un tournoi et tenter de remporter le jeu ! .
Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
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English : Jeu Odin découverte et tournoi
Discover and play the simple yet very clever game ODIN, winner of the 2025 AS d’OR award at the 2025 Cannes Games Festival!
L’événement Jeu Odin découverte et tournoi Soustons a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS
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