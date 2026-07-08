Jeu Odin découverte et tournoi Bar à jeux Les Tuiles Soustons

Informations pratiques

Soustons

Jeu Odin découverte et tournoi

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Découverte puis tournoi du petit jeu simple mais très malin ODIN, récompensé de l’AS d’OR 2025 au festival des jeux de Cannes 2025!

Au programme explication des règles puis parties d’entraînement pour finir par un tournoi et tenter de remporter le jeu ! .

Bar à jeux Les Tuiles 8 rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

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English : Jeu Odin découverte et tournoi

Discover and play the simple yet very clever game ODIN, winner of the 2025 AS d’OR award at the 2025 Cannes Games Festival!

L’événement Jeu Odin découverte et tournoi Soustons a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI LAS