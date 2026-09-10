Jeu, pendant la visite audioguidée du centre de Villennes, Salle des Arts de Villennes (en face de la gare), Villennes-sur-Seine

Informations pratiques

Jeu, pendant la visite audioguidée du centre de Villennes Samedi 19 septembre, 14h00 Salle des Arts de Villennes (en face de la gare) Yvelines

Participation gratuite, sans limitation mais derniers départs avant 16 h 30 (durée moyenne de la visite, sans les questions : une heure et dix minutes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La visite audioguidée, interactive et gratuite, du centre de Villennes

Le samedi 19 septembre, sera inaugurée la première des visites audioguidées, proposées en partenariat par la Ville de Villennes et l’associaition ACV, la mémoire de Villennes : la visite du centre de Villennes.

Dès ce jour, un lien et un QR Code, permettant à chacun d’accéder à l’application sur son smartphone, seront accessibles à cette adresse : https://bit.ly/4xxPkvX.

Un jeu sur le parcours de la visite

Dans l’après-midi (rendez-vous, dans la Salle des Arts de Villennes, entre 14 h et 16 h 30), une animation sera proposée aux participants :

– Aide à la familiarisation avec l’application Wivisites.

– Jeu à faire pendant la visite : le document qui sera remis contiendra les questions, dont les réponses seront à trouver dans les 34 points d’intérêt du parcours.

Les participants, ayant rendu le document, seront conviés à un apéritif, au cours duquel le gagnant recevra son prix.

Salle des Arts de Villennes (en face de la gare) Place de la Libération 78670 Villennes-sur-Seine Villennes-sur-Seine 78670 Yvelines Île-de-France https://memoire-villennes.info https://www.facebook.com/memoire.villennes/ [{« link »: « https://bit.ly/4xxPkvX »}] Salle des Arts : lieu de l’animation

Place de la Libération : point de départ de la visite audioguidée Centre-ville de Villennes (gare, parkings)

La visite audioguidée, interactive et gratuite, du centre de Villennes

© ACV, la mémoire de Villennes