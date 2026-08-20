UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyr-de-Valorges

Jeu point and click : tranche de vie au Moyen Âge, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges

samedi 19 septembre 2026 · L'Ancien restaurant Le Relais · Saint-Cyr-de-Valorges

Jeu point and click : tranche de vie au Moyen Âge, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
L'Ancien restaurant Le Relais
Adresse
2 chemin de Coussy, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges
Ville
42114 Saint-Cyr-de-Valorges
Département
Loire

Jeu point and click : tranche de vie au Moyen Âge Samedi 19 septembre, 14h00 L’Ancien restaurant Le Relais Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Petit jeu vidéo mis à disposition par la Cité des sciences et de l’industrie pour découvrir le travail des paysans, la nourriture des seigneurs et des paysans, le drap de laine, le commerce ou encore les conditions de voyage de l’époque…Pour tout public et enfants à partir de 7 ans.

L’Ancien restaurant Le Relais 2 chemin de Coussy, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges Saint-Cyr-de-Valorges 42114 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Petit jeu vidéo mis à disposition par la Cité des sciences et de l’industrie pour découvrir le travail des paysans, la nourriture des seigneurs et des paysans, le drap de laine, le commerce ou encore…

©CCFE

À voir aussi à Saint-Cyr-de-Valorges (Loire)