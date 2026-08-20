Jeu point and click : tranche de vie au Moyen Âge, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges

Informations pratiques

Jeu point and click : tranche de vie au Moyen Âge Samedi 19 septembre, 14h00 L’Ancien restaurant Le Relais Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Petit jeu vidéo mis à disposition par la Cité des sciences et de l’industrie pour découvrir le travail des paysans, la nourriture des seigneurs et des paysans, le drap de laine, le commerce ou encore les conditions de voyage de l’époque…Pour tout public et enfants à partir de 7 ans.

L’Ancien restaurant Le Relais 2 chemin de Coussy, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges Saint-Cyr-de-Valorges 42114 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Petit jeu vidéo mis à disposition par la Cité des sciences et de l’industrie pour découvrir le travail des paysans, la nourriture des seigneurs et des paysans, le drap de laine, le commerce ou encore…

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