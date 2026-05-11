Jeu Sportif Sumo Place du 6 juin Arromanches-les-Bains
Jeu Sportif Sumo Place du 6 juin Arromanches-les-Bains mercredi 5 août 2026.
Arromanches-les-Bains
Jeu Sportif Sumo
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Arromanches Loisirs Culture accueille ce jeu pour petits et grands. Prenez plusieurs kilos en quelques instants le temps d’enfiler ce Costume de Sumo et affrontez un adversaire à votre mesure en essayant de le faire tomber ou de l’exclure du Dohyo !
Arromanches Loisirs Culture accueille ce jeu pour petits et grands. Prenez plusieurs kilos en quelques instants le temps d’enfiler ce Costume de Sumo et affrontez un adversaire à votre mesure en essayant de le faire tomber ou de l’exclure du Dohyo ! .
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Jeu Sportif Sumo
Arromanches Loisirs Culture is hosting this game for young and old alike. Put on this Sumo Costume and gain several kilos in just a few moments, then take on a worthy opponent, trying to knock him down or kick him out of the Dohyo!
L’événement Jeu Sportif Sumo Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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