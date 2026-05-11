Jeu Sportif Sumo Place du 6 juin Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Jeu Sportif Sumo

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Arromanches Loisirs Culture accueille ce jeu pour petits et grands. Prenez plusieurs kilos en quelques instants le temps d’enfiler ce Costume de Sumo et affrontez un adversaire à votre mesure en essayant de le faire tomber ou de l’exclure du Dohyo !

Arromanches Loisirs Culture accueille ce jeu pour petits et grands. Prenez plusieurs kilos en quelques instants le temps d’enfiler ce Costume de Sumo et affrontez un adversaire à votre mesure en essayant de le faire tomber ou de l’exclure du Dohyo ! .

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu Sportif Sumo

Arromanches Loisirs Culture is hosting this game for young and old alike. Put on this Sumo Costume and gain several kilos in just a few moments, then take on a worthy opponent, trying to knock him down or kick him out of the Dohyo!

L’événement Jeu Sportif Sumo Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom