Jeu vidéo archéologie & horreur Sélestat
vendredi 18 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Jeu vidéo archéologie & horreur
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Déterrer des vestiges, c’est aussi prendre le risque de libérer les horreurs du passé ! Dès 18 ans
Déterrer des vestiges, c’est aussi prendre le risque de libérer les horreurs du passé ! Dès 18 ans. .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
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English :
Uncovering historical remains also means running the risk of unleashing the horrors of the past! Ages 18 and up
L’événement Jeu vidéo archéologie & horreur Sélestat a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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