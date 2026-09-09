Informations pratiques

Sélestat

Jeu vidéo archéologie & horreur

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Déterrer des vestiges, c’est aussi prendre le risque de libérer les horreurs du passé ! Dès 18 ans

Déterrer des vestiges, c’est aussi prendre le risque de libérer les horreurs du passé ! Dès 18 ans. .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

Uncovering historical remains also means running the risk of unleashing the horrors of the past! Ages 18 and up

L’événement Jeu vidéo archéologie & horreur Sélestat a été mis à jour le 2026-09-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme