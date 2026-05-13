Jeu : visite du musée à la lampe torche, Espace-musée Charles Léandre, Condé-en-Normandie

Jeu : visite du musée à la lampe torche Samedi 23 mai, 18h30 Espace-musée Charles Léandre Calvados

Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, participez à un jeu de piste nocturne au musée Charles Léandre.

Munis de lampes torches, partez à la recherche de détails cachés et relevez les énigmes disséminées sur les quatre étages.

Espace-musée Charles Léandre 9-11 rue Saint-Martin, 14110 Condé-en-Normandie Condé-en-Normandie 14110 Condé-sur-Noireau Calvados Normandie 02 31 69 41 16 http://latelier-conde.fr Dans un décor évoquant l’atelier montmartrois de l’artiste, le musée de Condé en Normandie propose une découverte de l’univers de Charles Léandre. La diversité des talents du « Normand de Paris » est représentée : peintre, caricaturiste, affichiste, lithographe et sculpteur. Sont également présentées des collections liées aux artistes bas-normands avec notamment l’espace dédié à Eduardo-Leon Garrido (1856-1949) et son fils Louis-Edouard (1893-1982). Dans le prolongement de cet espace, 23 oeuvres de l’artiste Jack Mutel (1935-2016) sont accrochées aux cimaises. Au dernier niveau, avec une scénographie innovante, place est faite à l’histoire condéenne, celle d’une cité industrielle très ancienne, avec ses personnages illustres ou encore les heures tragiques de juin 1944. Document unique : la maquette du Condé ancien (40m2) évoque la ville telle qu’elle était avant les bombardements du 6 juin 1944.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, participez à un jeu de piste nocturne au musée Charles Léandre.

©Ville de Condé-en-Normandie