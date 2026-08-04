Jeudi des Fabriques – Dear March Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes
jeudi 24 décembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-24 20:00 –
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Dear March est un groupe de soft rock originaire de Nantes, constitué de Tanel Minier (guitares, claviers), Romain Rival (batterie, claviers) et Arthur Éon (chant, guitares).La formation, créée en 2017, est remarquée par le collectif Do You Like (label fondé par David Darricarrère, membre de Smooth) qui leur met à disposition son studio d’enregistrement. Durant 3 années fondatrices (2017/2020) ils utilisent ce lieu comme véritable laboratoire artistique dans lequel ils perfectionnent leur songwriting, et précisent leur identité musicale.D’abord inspiré par les mélodies de la musique populaire anglaise des années 80 (Talk Talk, Prefab Sprout) le groupe y mêle des influences de la musique folk/rock américaine (Elliott Smith, Wilco, Big Thief) ainsi que des arrangements de cordes rappelant les belles heures de la chanson française (Françoise Hardy, Jacques Brel). Le tout donne une musique profondément intemporelle et organique propre à Dear March.Tirant son nom du poème Dear March, Come In d’Emily Dickinson, la formation raconte les complexités et ambiguïtés pavant le passage à l’âge adulte, de la même manière que l’écrivaine américaine personnifiait l’arrivée du printemps.Leurs chansons se veulent oniriques et introspectives, telle la bande son d’un film de Gus Van Sant qui n’existerait pas encore.
Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr
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