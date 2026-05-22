Jeudi des Fabriques : La petite machine Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes
Jeudi des Fabriques : La petite machine Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 30 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Du 20 au 31 juillet, la Ville de Nantes accueille La Petite Machine à la Fabrique Bellevue-Chantenay, un dispositif d’accompagnement pour les artistes du territoire, de Loire Atlantique et des environs. Tous les niveaux de développement y sont accomopagnés. Avec une équipe de rêve La Petite Machine propose la possibilité d’avoir du coaching scénique, coaching vocal, aide à la structuration, un accompagnement pour améliorer sa communication, du media training, un accompagnement technique et une formation de formateurs ! Dans le cadre des Jeudis des Fabriques, les artistes participants à La Petite Machine proposeront deux temps de restitution.
Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr
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