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Jeudi des Fabriques : La petite machine Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques : La petite machine Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Jeudi des Fabriques : La petite machine Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Fabrique Chantenay-Bellevue (La)

Adresse : 30 Boulevard de la Liberté

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 19:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Du 20 au 31 juillet, la Ville de Nantes accueille La Petite Machine à la Fabrique Bellevue-Chantenay, un dispositif d’accompagnement pour les artistes du territoire, de Loire Atlantique et des environs. Tous les niveaux de développement y sont accomopagnés. Avec une équipe de rêve La Petite Machine propose la possibilité d’avoir du coaching scénique, coaching vocal, aide à la structuration, un accompagnement pour améliorer sa communication, du media training, un accompagnement technique et une formation de formateurs ! Dans le cadre des Jeudis des Fabriques, les artistes participants à La Petite Machine proposeront deux temps de restitution.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr


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