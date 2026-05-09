Munster

Jeudi du parc Hartmann Do un dert, l’art en lien

Parc Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 16:00:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Partez pour un voyage autour du monde le temps d’une soirée festive mêlant danses, découvertes culturelles et ateliers participatifs, à la rencontre des arts et traditions des cinq continents.

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.

Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !

Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

Programmation Do Un Dert, l’art en lien vous invite à un voyage pour découvrir les arts et cultures du monde (ateliers, concert musiques latines par le groupe Sr. Tumbao) de 16h à 22h30 .

Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr

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English :

Embark on a journey around the world for a festive evening that blends dance, cultural discoveries, and interactive workshops, celebrating the arts and traditions of five continents.

L’événement Jeudi du parc Hartmann Do un dert, l’art en lien Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster