Munster

Jeudi du parc Hartmann Pasala sound

Parc Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Préparez-vous à vibrer au rythme des plus belles sonorités d’Amérique latine avec le groupe Pasala Rico !

Une ambiance chaleureuse, des mélodies ensoleillées et des rythmes entraînants vous attendent pour une soirée placée sous le signe de la fête, de la danse et du partage.

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.

Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !

Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

Concert par le groupe Pasala Rico et démonstrations de danses de 18h à 23h .

Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr

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English :

Get ready to groove to the best sounds of Latin America with the band Pasala Rico!

A warm atmosphere, sunny melodies, and catchy rhythms await you for an evening filled with celebration, dancing, and togetherness.

L’événement Jeudi du parc Hartmann Pasala sound Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster