Jeudi Infos Les séniors gardent la forme ! Roubaix

Jeudi Infos Les séniors gardent la forme !

1 rue Dupuy de Lôme Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 09:15:00

fin : 2026-03-19 11:30:00

Date(s) :

2026-03-19

L’activité physique et l’alimentation sont essentiels pour rester en forme !

Pour démarrer ce Jeudi Info, l’Association de sport et d’aide au maintien de l’autonomie vous propose une séance de gymnastique douce. Ensuite, échangez avec les spécialistes du programme Tempoforme, initié par le Centre hospitalier universitaire de Lille, et l’une des diététiciennes du Centre communal d’action sociale.

Avec les Jeudis infos, le Centre communal d’action sociale de Roubaix et ses partenaires vous proposent tous les deux mois un temps d’informations sur une problématique du quotidien.

1 rue Dupuy de Lôme Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 74 09 63 87 contact@iciela.fr

English :

Physical activity and diet are essential for staying in shape!

To kick off this Info Thursday, the Association de sport et d?aide au maintien de l?autonomie is offering a gentle gymnastics session. Then, chat with specialists from the Tempoforme program, initiated by the Lille University Hospital, and one of the dieticians from the Centre communal d?action sociale.

Every two months, the Centre communal d’action sociale de Roubaix and its partners offer you an opportunity to find out more about a day-to-day issue.

