Jeudi Live en ville Sainte-Maxime
jeudi 10 septembre 2026 · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Jeudi Live en ville
Centre-ville Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 21:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Les Jeudi live en ville, c’est 3 lieux, 3 groupes de musique, 3 ambiances de 18h à 21h .
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Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English :
Jeudi Live en Ville features 3 venues, 3 bands, and 3 different atmospheres, from 6 p.m. to 9 p.m.
L’événement Jeudi Live en ville Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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