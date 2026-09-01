Informations pratiques

Sainte-Maxime

Jeudi Live en ville

Centre-ville Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 21:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Les Jeudi live en ville, c’est 3 lieux, 3 groupes de musique, 3 ambiances de 18h à 21h .

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Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English :

Jeudi Live en Ville features 3 venues, 3 bands, and 3 different atmospheres, from 6 p.m. to 9 p.m.

L’événement Jeudi Live en ville Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Sainte Maxime