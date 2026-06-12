Jeudi nocturne Marché artisanal Rue de la République Seurre

Seurre

Jeudi nocturne Marché artisanal

Rue de la République Centre-ville Seurre Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Les deux Jeudis Nocturnes se dérouleront les 16 juillet et 06 août.

À partir de 19h, les commerçants seurrois et les exposants vous proposeront leurs produits locaux sous le ciel fleuri de la rue de la République.

Vous trouverez également de quoi étancher votre soif et régaler vos papilles dans nos bars et restaurants en profitant de l’animation musicale.

Chaque marché est animé par un groupe musical.

Au programme des deux marchés nocturnes

Jeudi 16 juillet Les Baluchards

Jeudi 06 août Amné’zik .

Rue de la République Centre-ville Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 09 30 communication@mairie-seurre.fr

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English : Jeudi nocturne Marché artisanal

L’événement Jeudi nocturne Marché artisanal Seurre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Rives de Saône