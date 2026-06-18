Jeudis dansants à Dabo Dabo
Jeudis dansants à Dabo Dabo jeudi 2 juillet 2026.
Dabo
Jeudis dansants à Dabo
1000 rue du Rott Dabo Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les jeudis dansants reviennent à Dabo ! RDV tous les jeudis de l’été à partir de 19h. Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer avec un plat du soir et la planche du bûcheron.Tout public
0 .
1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 07 48 88
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English :
Dance Thursdays are back at %E0 Dabo! Join us every Thursday this %E9t%E9 starting at 7 p.m. Free admission. Food available, including a dinner special and the “lumberjack platter.”
L’événement Jeudis dansants à Dabo Dabo a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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