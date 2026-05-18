Fête de la Pêche Étang de la Stampf Dabo

Dabo

Fête de la Pêche

Étang de la Stampf Schaeferhof Dabo Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Pêche à la truite (moulinet autorisé). Lâcher de truites dont des poissons de grosse taille. Pêche de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h. Possibilité de réservations également au Bureau d’Information Touristique de Dabo. Possibilité de prendre le repas sur place sur réservation (20 €). Grillades midi et soir. Une tombola vous sera proposée tout au long de la journée.Tout public

20 .

Étang de la Stampf Schaeferhof Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 6 89 23 45 77

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English :

Trout fishing (reels authorized). Trout release, including large fish. Fishing from 9.30am to 11.30am and from 2pm to 6pm. Reservations also possible at the Dabo Tourist Information Office. Meals available on reservation (20 ?). Grilled meats for lunch and dinner. A tombola will be held throughout the day.

L’événement Fête de la Pêche Dabo a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DE PHALSBOURG