Trail de Dabo Dabo

Dabo

Trail de Dabo

Espace Léon IX Dabo Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir les multiples facettes du comté de Dabo nos forêts & nos montagnes, en passant par des sites remarquables et historiques. Rocher des Corbeaux, Geisterfelsen, Heidenschlossfels, Rocher de la Paye, Jaegerhof, Herrenfels, Herrenmuhlen, maison forestière du Spitzberg, Urstein (point culminant du parcours) 946m, col de la Wetzlach, Grand Rosskopf, Backofenfels, col de la Schleif, Eichelkopf, la montée du Rocher de Dabo & le Hopstein jusqu’au calvaire. Des parcours somptueux et des points de vue extraordinaires en traversant des forêts d’épicéas, de hêtres et de charmes avec toutes les senteurs de la nature.

Véritables Trails et Courses Natures , vous serez surpris par la beauté des paysages, chemins et sentiers empruntés.

Plusieurs courses vous sont proposées Maratrail du Rocher (42km ou 34 km 1500m d+) Trail de la Zorn (17km 600m d+) Trail du Fuchs (9km 310m d+).

Vous pourrez également participer à la marche nordique de 9km ou aux 2 trails proposés pour les enfants.Tout public

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Espace Léon IX Dabo 57850 Moselle Grand Est traildedabo@gmail.com

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English :

Come and discover the many facets of Dabo County: our forests & mountains, passing by remarkable and historic sites. Rocher des Corbeaux, Geisterfelsen, Heidenschlossfels, Rocher de la Paye, Jaegerhof, Herrenfels, Herrenmuhlen, Spitzberg forest house, Urstein (highest point on the route) 946m, Col de la Wetzlach, Grand Rosskopf, Backofenfels, Col de la Schleif, Eichelkopf, the ascent of Rocher de Dabo & the Hopstein to the Calvary. Sumptuous routes and extraordinary views through spruce, beech and hornbeam forests, with all the scents of nature.

whether you choose the Real Trails or the Nature Races , you’ll be amazed by the beauty of the landscapes, paths and trails.

Several races are on offer: Maratrail du Rocher (42km or 34km 1500m d+) Trail de la Zorn (17km 600m d+) Trail du Fuchs (9km 310m d+).

You can also take part in the 9km Nordic walk or the 2 trails for children.

L’événement Trail de Dabo Dabo a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG