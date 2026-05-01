Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux vêtements puériculture Espace Léon IX Dabo

Bourse aux vêtements puériculture Espace Léon IX Dabo dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Espace Léon IX

Adresse : 1000 rue du Rott

Ville : 57850 Dabo

Département : Moselle

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dabo

Bourse aux vêtements puériculture

Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Organisé par la MAM BabyLune. Restauration sur place. Prix par table pour les exposants 8 €.Tout public
0  .

Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 9 50 48 42 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by MAM BabyLune. Catering on site. Price per table for exhibitors: 8 ?.

L’événement Bourse aux vêtements puériculture Dabo a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG

À voir aussi à Dabo (Moselle)