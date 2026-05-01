Bourse aux vêtements puériculture Espace Léon IX Dabo
Bourse aux vêtements puériculture Espace Léon IX Dabo dimanche 24 mai 2026.
Dabo
Bourse aux vêtements puériculture
Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Organisé par la MAM BabyLune. Restauration sur place. Prix par table pour les exposants 8 €.Tout public
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Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 9 50 48 42 52
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English :
Organized by MAM BabyLune. Catering on site. Price per table for exhibitors: 8 ?.
L’événement Bourse aux vêtements puériculture Dabo a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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