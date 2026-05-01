Bourse aux vêtements puériculture Espace Léon IX Dabo

Dabo

Bourse aux vêtements puériculture

Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Organisé par la MAM BabyLune. Restauration sur place. Prix par table pour les exposants 8 €.Tout public

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Espace Léon IX 1000 rue du Rott Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 9 50 48 42 52

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English :

Organized by MAM BabyLune. Catering on site. Price per table for exhibitors: 8 ?.

L’événement Bourse aux vêtements puériculture Dabo a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG