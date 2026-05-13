Après-midi jeux de société Hellert Dabo
Après-midi jeux de société Hellert Dabo dimanche 14 juin 2026.
Dabo
Après-midi jeux de société
Hellert 52 rue Charles de Gaulle Dabo Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par le Club de l’Amitié de Hellert. Avec la participation de Val et Jess de l’Orée des Jeux. Salon de thé sur place à cette occasion. Avec le soutien de l’AEPH.Tout public
0 .
Hellert 52 rue Charles de Gaulle Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 6 88 31 06 98
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English :
Organized by the Club de l’Amitié de Hellert. With the participation of Val and Jess from l’Orée des Jeux. Tearoom on site for the occasion. With the support of EAPD.
L’événement Après-midi jeux de société Dabo a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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