Après-midi jeux de société Hellert Dabo

Dabo

Après-midi jeux de société

Hellert 52 rue Charles de Gaulle Dabo Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par le Club de l’Amitié de Hellert. Avec la participation de Val et Jess de l’Orée des Jeux. Salon de thé sur place à cette occasion. Avec le soutien de l’AEPH.Tout public

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Hellert 52 rue Charles de Gaulle Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 6 88 31 06 98

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English :

Organized by the Club de l’Amitié de Hellert. With the participation of Val and Jess from l’Orée des Jeux. Tearoom on site for the occasion. With the support of EAPD.

L’événement Après-midi jeux de société Dabo a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE PHALSBOURG