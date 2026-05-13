Saint-Malon-sur-Mel

Jeudis de la Forge

Rue de la Forge Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Après des années de silence, les marteaux résonnent à nouveau sur l’enclume de l’ancienne forge transformée en musée. Poussez la porte pour vivre une autre légende de la forêt…

A l’occasion des Jeudis de la Forge , venez découvrir l’épicerie d’Antoinette, la femme du forgeron, avec les produits qu’elle y vendait autrefois. Puis poursuivez votre visite au cœur de l’ancienne forge d’André, avec une scénographie mettant en scène son métier de forgeron, sans oublier la salle d’exposition de ses vieux outils.

Un forgeron sera présent tout l’après midi pour terminer votre visite par une démonstration. Il vous fera découvrir ses techniques de travail et réalisera sous vos yeux de multiples petits objets aussi utiles qu’esthétiques que vous pourrez acquérir.

L’animation est organisée par l’Office de Tourisme du Pays de St Méen Montauban. Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Adulte 8 euros enfant (5-12 ans) 5 euros Tarifs de groupe sur demande.

Réservation conseillée en ligne sur le site internet ou au 02.23.43.51.26 ou contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr. .

Rue de la Forge Saint-Malon-sur-Mel 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26

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L’événement Jeudis de la Forge Saint-Malon-sur-Mel a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN