Visitée guidée Cidrerie de la vallée du mel Saint-Malon-sur-Mel
Visitée guidée Cidrerie de la vallée du mel Saint-Malon-sur-Mel jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Malon-sur-Mel
Visitée guidée Cidrerie de la vallée du mel
Lieu-dit Le Cormier Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Les propriétaires de la cidrerie de la vallée vous ouvrent leur porte !
Le temps d’une visite, venez découvrir les secrets de la fabrication de leur cidre fermier et jus de pomme. Doté d’un savoir-faire de plus de 30 ans, Emmanuel et Sonia seront ravis de vous expliquer leur métier.
Visite d’une heure avec dégustation possible.
Horaire des visites 14h15, 15h15 ou 16h15.
Réservation auprès de l’Office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban au 02.23.43.51.26 ou par mail à contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr.
Gratuit. .
Lieu-dit Le Cormier Saint-Malon-sur-Mel 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 43 51 26
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L’événement Visitée guidée Cidrerie de la vallée du mel Saint-Malon-sur-Mel a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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