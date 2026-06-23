Working class d’art La Ville Moisan Saint-Malon-sur-Mel

Saint-Malon-sur-Mel

Working class d’art

La Ville Moisan 8 Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-22

Au gîte la Hulotte, profitez de quatre jours d’immersion totale autour du dessin et de la peinture, animés par Niko Inko, artiste pluridisciplinaire autodidacte — illustrateur, peintre et muraliste. Dans une ambiance chaleureuse et stimulante, ce stage en petit groupe invite à (re)découvrir les fondamentaux du dessin construction, composition, gestion des contrastes et des valeurs, perspective et profondeur. Au programme également portrait, nature morte, croquis, storyboard, initiation à l’acrylique et aux techniques à l’huile. Une approche non académique, bienveillante et vivante, portée par l’énergie du groupe et le plaisir de créer ensemble. Ouvert aux débutants comme aux amateurs souhaitant progresser et s’aventurer plus loin dans leur pratique artistique. .

La Ville Moisan 8 Saint-Malon-sur-Mel 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 03 95 30

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L’événement Working class d’art Saint-Malon-sur-Mel a été mis à jour le 2026-06-23 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN