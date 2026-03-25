Jeudis de Pays Passenans

Passenans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Bienvenue dans les Jeudis de Pays® de Bresse Haute Seille !

Mais Les Jeudis de Pays® c’est quoi ?

– C’est 16 marchés nocturnes, dans 16 communes de notre beau territoire

– C’est de 18h à 22h pendant tout l’été

– C’est des produits de terroir mis à l’honneur et à consommer sur place.

Mais c’est aussi l’occasion de se retrouver et de partager un beau moment de convivialité sur la place du village ! .

Passenans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 62 47 jeudisdepays@bressehauteseille.fr

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English : Jeudis de Pays Passenans

L’événement Jeudis de Pays Passenans Passenans a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme JurAbsolu