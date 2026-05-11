Jeudis du haras animations et spectacles Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Jeudis du haras animations et spectacles

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Passez votre journée au Haras, chaque jeudi le Haras propose de nombreuses activités qu’il est possible d’associer

Visite guidée 11h00, 14h30, 16h (durée 1h30); 15h30 et 16h30 (durée 1h)

Balade en calèche proposée par les écuries d’Ydill de 14h à 18h ; durée 25mn

Pour les enfants

Baptême poney par Lamballe Équitation de 10h00 à 13h30 ; durée 10mn (sauf le 23 juillet)

Matinée au Haras de 11h à 12h30 soin, pansage, sortie, entretien des poneys

Spectacle équestre

Odyssée cavalière est un spectacle équestre original, interprété par des artistes féminines passionnées et talentueuses. Sur la piste, elles mettent à l’honneur la force et la sensibilité du lien qui unit la femme et le cheval. Voltige, attelage, dressage et chevaux en liberté se succèdent dans une mise en scène poétique et pleine d’énergie. Entre puissance et douceur, précision et liberté, elles vous invitent à partager un moment intense, riche en émotions.

Spectacle familial qui sait plaire aux petits comme aux grands ainsi qu’aux équitants.

À 14h30 et 17h30 tarifs familles proposés ; durée 1h10

Stationnement à privilégier parking Cœur de ville , accès au Haras depuis ce parking

Réservation en ligne ou au guichet fortement conseillée.

Rendez vous sur le site internet du Haras pour organiser et réserver vos différentes animations.

Complétez votre journée à Lamballe par le marché en ville le matin et poursuivez votre soirée aux régalades dans le centre ville (restauration, concerts, fest-noz) .

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98

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English :

L’événement Jeudis du haras animations et spectacles Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor