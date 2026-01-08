Jeudis Germinois Saint-Germain-le-Châtelet

Place du village Saint-Germain-le-Châtelet Territoire de Belfort

Gratuit
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-30

2026-07-09

L’association La Germinoise organise un festival de musique GRATUIT, chaque jeudi du mois de juillet. Un feux d’artifice est lancé pour la clôture du festival ! Venez nous rejoindre dans cette ambiance festive !   .

Place du village Saint-Germain-le-Châtelet 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté   lesjeudisgerminois@gmail.com

