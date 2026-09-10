Jeune public – « Gabilolo et la hotte du Père Noël », Théâtre de Jeanne, Nantes

Informations pratiques

Jeune public – « Gabilolo et la hotte du Père Noël » 4 novembre – 16 décembre Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

De 10 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T14:30:00+01:00 – 2026-11-04T15:20:00+01:00

Fin : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:20:00+01:00

Théâtre d’humour interactif de Catherine Degay de 2 à 8 ans

Mise en scène par Jérémy Martin, avec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger

Humour et interactivité pour le jeune public !

Gabilolo revient à Nantes juste avant les Fêtes à la recherche de la Hotte perdue du Père Noël !

Noël approche et le Père Noël est bien fatigué. Gabilolo, le gentil clown, veut l’aider.

Mais la hotte a disparu ! Est-ce l’une des sœurs de la Fée Licité qui l’a volée ?

La Fée Rosse, un peu sauvage ? La Fée Blesse, qui tombe toujours ? La Fée Raille, coiffée de sa batterie de cuisine ? La Fée Gnante, qui dort debout ? La Fée Nomène, qui lit dans les pensées ? La Fée Sée qui a le geste vif ? La Fée Tide qui est bien négligée ?

Les enfants aideront Gabilolo à retrouver le coupable dans de grands éclats de rire !

Gabilolo est un personnage clownesque aux cheveux et au nez rouge, imaginés par Catherine Degay. Il est gai, naïf et malin à la fois, gourmand, râleur, curieux, tendre et inventif quand il s’agit de faire des sottises qui, heureusement, sont toujours réparées. Les enfants l’aiment beaucoup, d’autant qu’ils ont la possibilité à plusieurs occasions de participer à l’intrigue. Ils sont ainsi persuadés d’avoir aidé au dénouement de l’histoire et d’avoir sauvé notre héros de ses embrouilles.

À l’instar des autres, cette aventure de Gabilolo promet son lot de fous rires et d’émerveillement auprès d’un jeune public conquis.

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]

Humour et interactivité ! Gabilolo revient à Nantes juste avant les Fêtes à la recherche de la Hotte perdue du Père Noël ! Gabilolo va enquêter auprès des fées, aidé des enfants. sortir spectacle

La Dandinière