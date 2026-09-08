Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-14 14:30 – 15:20

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 8

Théâtre d’humour interactif et musical de Catherine Degay de 2 à 8 ansMise en scène de Jérémy Martin, avec Christophe Valério et Aurélia Izarn- Berger Un moment de rire avec de drôles d’apprentis sorciers avec des chansons, de l’humour et la participation des enfants. Frère et soeur taquins et rieurs, Gabilolo et Malolotte reviennent enfin à Nantes pour une nouvelle aventure où ils ont décidé de préparer leur spectacle de magie dans un grenier ! Seulement, voilà : comme à leur habitude, nos deux compères se chamaillent et se jouent des tours – tous les tours ! – pour savoir qui sera le meilleur magicien. Rapidement, les enfants prendront part à la fête et devront faire marcher leur imagination pour trouver les formules magiques. Gabilolo et Malolotte sont des personnages clownesques aux cheveux et au nez rouge, imaginés par Catherine Degay. Ce sont des personnages gais, naïfs et malins à la fois, gourmands, râleurs, curieux, tendres et inventifs quand il s’agit de faire des sottises qui, heureusement, sont toujours réparées. Les enfants les aiment beaucoup, d’autant qu’ils ont la possibilité à plusieurs occasions de participer à l’intrigue. Ils sont ainsi persuadés d’avoir aidé au dénouement de l’histoire et d’avoir sauvé nos héros de leurs embrouilles. La recette des précédents opus reste la même : humour omniprésent, intrigue accessible, dialogues simples mais efficaces, musiques entraînantes et, surtout, sollicitation des enfants pour faire avancer l’histoire.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



Afficher la carte du lieu Théâtre de Jeanne et trouvez le meilleur itinéraire

