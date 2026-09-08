Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 15:00 – 15:45

Gratuit : non De 10 à 12€ Tarifs indiqués hors frais de réservation variables selon les prestataires de billetterie En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 10

Conte théâtralisé et musical d’après Alphonse Daudet de 4 à 10 ans, mis en scène par Philippe Gouin, avec Marie Simon et Camille Muzard VACANCES TOUSSAINT 2026 TT Télérama Le grand classique de la littérature enfantine d’Alphonse Daudet dans une adaptation rythmée et musicale pour raconter l’histoire de la petite chèvre éprise de liberté ! Monsieur Seguin avait eu six chèvres qu’il avait toutes perdues de la même façon. Un beau jour, elles cassaient leurs cordes et il ne les retrouvait plus. Persistant, il se procura une septième chèvre qu’il prénomma Blanquette. Hélas pour lui, elle était peut-être encore plus éprise de liberté que ses chèvres précédentes, quitte à prendre des risques. Respectant le texte de Daudet, Blanquette vous emmènera dans son aventure extraordinaire qui laisse la part belle à l’imaginaire et fourmille d’inventivité. La « fin » est suggérée avec beaucoup de poésie et de douceur. Une belle manière de faire découvrir cette histoire aux enfants. C’est avec une habile alternance de narration et d’action que les deux comédiennes vont transporter le jeune public dans un univers de poésie, d’humour, de chansons, de théâtre d’objets, d’ombres et de marionnettes, et de jeux de lumière, changeant de costumes et de décors pour émailler le récit. Le symbolisme poétique de la quête de liberté absolue est parfaitement rendu dans cette adaptation de l’histoire de la chèvre la plus célèbre de la littérature enfantine, aidé d’un esthétisme astucieux. Riche de critiques de presse dithyrambiques, telles le TT de Télérama, ce spectacle respectueux du texte original d’Alphonse Daudet plongera le jeune public dans une bulle de poésie, d’humour et de chansons et permettra aux adultes accompagnants de se laisser aller à une douce nostalgie. Poésie, humour, esthétisme et musique pour ce grand classique !

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/



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