Jeune public – « L’île des rêves perdus », Théâtre de Jeanne, Nantes

Informations pratiques

Jeune public – « L’île des rêves perdus » 17 – 24 octobre Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

De 10 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:50:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T16:50:00+02:00

Conte musical de 3 à 10 ans de la Cie Un Tournesol sur Jupiter, texte et mise en scène de MarieLn Barreau, d’après l’œuvre originale d’Olivier Maraval, avec Romane Tsacanias et Olivier Maraval

VACANCES TOUSSAINT 2026

Un voyage drôle et aventureux au cœur de l’imaginaire d’une petite fille au secours d’une île menacée par la pollution !

Chloé, jeune écolière, se retrouve plongée dans un monde onirique peuplé de drôles de créatures qui ont vu le jour sous l’effet de la pollution : Sa Majesté Détritus, grand sage quelque peu farfelu, Amphiprion le poisson-clown star de l’île, et le professeur Od’Source, un savant-fou tout de bouteilles plastique vêtu.

Chloé va prendre rapidement conscience de la gravité de la situation : l’île court à sa perte sous le poids des déchets qui s’amoncellent. Main dans la main avec ses trois compères, elle trouvera un plan pour sauver l’île.

Laissez-vous embarquer par ce voyage initiatique à travers la problématique de la pollution avec cette comédie musicale drôle, onirique et ludique.

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]

Une drôle d’aventure au cœur de l’imaginaire d’une petite fille au secours d’une île menacée par la pollution : un voyage initiatique à travers une comédie musicale drôle, onirique et ludique. sortir nantes

Cie Un Tournesol sur Jupiter