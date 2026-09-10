Jeune public – « Tambouille & Cocotte », Théâtre de Jeanne, Nantes

Informations pratiques

Jeune public – « Tambouille & Cocotte » 16 septembre 2026 – 26 février 2027 Théâtre de Jeanne Loire-Atlantique

De 10 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T15:15:00+02:00

Fin : 2027-02-26T11:00:00+01:00 – 2027-02-26T11:45:00+01:00

Marionnettes, mime et magie de la Cie L’Atelier Flottant, conçu et interprété par Céline Roucher, scénographie de Fabien Proyart, à partir de 2 ans

Parenthèse vintage sans paroles mais en musique, où le rire et la magie éveillent la gourmandise et les papilles : la Cheffe Cocotte subit un certain nombre de situations périlleuses où rien ne se passe comme prévu !

« Dans ce spectacle sans bafouille ni parlote,

Le public assiste à la recette du jour, concoctée par Cocotte,

Drôle de clown qui gigote, parfois sotte et presque andouille.

Heureusement qu’elle peut compter sur son amie Tambouille,

Pour éviter que tout capote. »

L’émerveillement et la poésie sont le fil rouge du spectacle : les tours de magie et diverses apparitions viennent titiller la curiosité du public.

Tout en bruitages et musique, la bande-son originale accompagne la comédienne et sa marionnette à la manière d’un film muet, tel un clin d’oeil aux films de Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Laurel et Hardy.

Théâtre de Jeanne 5 Rue des Salorges, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-jeanne.com/reservation-en-ligne/ »}]

Parenthèse vintage sans paroles mais en musique, où le rire et la magie éveillent la gourmandise et les papilles : rejoignez la Cheffe Cocotte dans sa cuisine où rien ne se passe comme prévu ! sortir nantes

Cie l’Atelier Flottant