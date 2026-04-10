Jeune public Un jour je serai un papillon Encagnane Aix-en-Provence
Jeune public Un jour je serai un papillon Encagnane Aix-en-Provence mercredi 6 mai 2026.
Aix-en-Provence
Jeune public Un jour je serai un papillon
Mercredi 6 mai 2026 de 10h à 10h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 10:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Albert le vers de terre vient de secourir une colonie de bébés vers de terre. Il décide de s’occuper d’eux et de les protéger car Odette, la poulette pourrait en faire son petit déjeuner. Mais les petits vers de terre sont en réalité de petites chenilles.Familles
Elles deviendront de beaux papillons, devant l’émerveillement de leur papa .
Écriture, mise en scène et interprétation par Patrizia Brotto.
Patrizia Brotto a créé la compagnie Masques et Plumier en 2023 afin de faciliter la gestion et la mise en œuvre des rencontres théâtrales d’Auriol qui ont lieu une fois par an et de promouvoir la création de spectacles et contes pour enfants. Elle assure par ailleurs des cours de théâtre pour enfants, ados et adultes. En recherche et en formation théâtrale depuis plus de 20 ans, l’art dramatique occupe tout son temps. .
Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Albert the earthworm has just rescued a colony of baby earthworms. He decides to take care of them and protect them, because Odette the chick could use them for breakfast. But the little earthworms are actually caterpillars.
L’événement Jeune public Un jour je serai un papillon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Match PAUC Saint-Raphaël Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence 17 avril 2026
- Spectacle Giorda Hypnose La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 18 avril 2026
- JOVANY LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 18 avril 2026
- Exposition Solo show RNST Nest Gallery Aix-en-Provence 18 avril 2026
- Nocturne Musicale à la Fondation Vasarely Fondation Vasarely Aix-en-Provence 18 avril 2026