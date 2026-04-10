Jeune public Un jour je serai un papillon Encagnane Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Jeune public Un jour je serai un papillon

Mercredi 6 mai 2026 de 10h à 10h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 10:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Albert le vers de terre vient de secourir une colonie de bébés vers de terre. Il décide de s’occuper d’eux et de les protéger car Odette, la poulette pourrait en faire son petit déjeuner. Mais les petits vers de terre sont en réalité de petites chenilles.Familles

Elles deviendront de beaux papillons, devant l’émerveillement de leur papa .



Écriture, mise en scène et interprétation par Patrizia Brotto.

Patrizia Brotto a créé la compagnie Masques et Plumier en 2023 afin de faciliter la gestion et la mise en œuvre des rencontres théâtrales d’Auriol qui ont lieu une fois par an et de promouvoir la création de spectacles et contes pour enfants. Elle assure par ailleurs des cours de théâtre pour enfants, ados et adultes. En recherche et en formation théâtrale depuis plus de 20 ans, l’art dramatique occupe tout son temps. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com

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English :

Albert the earthworm has just rescued a colony of baby earthworms. He decides to take care of them and protect them, because Odette the chick could use them for breakfast. But the little earthworms are actually caterpillars.

L’événement Jeune public Un jour je serai un papillon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence