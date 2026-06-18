Jeux d’autrefois à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Jeux d’autrefois à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Billards hollandais, air Hockey en bois, …

Tout public.

Billards hollandais, air hockey en bois, curling, hunguluh, passe trappe à LaCabane. .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Jeux d’autrefois à LaCabane

Dutch billiards, wooden air hockey, …

L’événement Jeux d’autrefois à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme