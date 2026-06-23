Jeux de cartes des anciens Salle des fêtes Hoéville

Hoéville

Jeux de cartes des anciens

Salle des fêtes Grande Rue Hoéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-12-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-01 2026-09-15 2026-09-29 2026-10-13 2026-10-27 2026-11-10 2026-11-24 2026-12-08 2026-12-22

Le foyer rural d’Hoéville invite les anciens du village à partager un moment de convivialité autour de jeux de cartes, de jeux de société et d’un goûter.

Rdv les mardis de 14h à 17h à la salle des fêtes. Les 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1, 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre et 8 et 22 décembre.Adultes

0 .

Salle des fêtes Grande Rue Hoéville 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 99 84 03 70

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English :

The Ho%E9ville Rural Community Center invites the village’s senior citizens to enjoy some friendly company over card games, board games, and an afternoon snack.

Meet on Tuesdays from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. in the community hall. July 7 and 21, August 4 and 18, September 1, 15, and 29, October 13 and 27, November 10 and 24, and December 8 and 22.

L’événement Jeux de cartes des anciens Hoéville a été mis à jour le 2026-06-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS