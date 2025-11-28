Jeux de pistes dans le village autour des livres, Bibliothèque de Vaas, Vaas

Informations pratiques

Jeux de pistes dans le village autour des livres Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque de Vaas Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

À la découverte du l’univers des livres au coeur du village de Vaas…

La bibliothèque vous accueille pour un moment convivial ouvert à tous, avec un jeu de piste dans le village au départ de la bibliothèque.

Par petits groupes, les participants suivront un parcours ludique autour du livre et des bibliothèques.

Bibliothèque de Vaas 3 rue Alexis Heurteloup 72500 Vaas Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire https://odyssee.reseaubibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=150 Bibliothèque

Réseau Odyssée parking PMR à proximité (salle jeunesse à l’étape non accessible PMR)

Biblis en folie 2026

©RLP Sud Sarthe